Discover the new Givenchy Le Rouge Liquide lipstick line, a true couture accessory adorned with genuine leather case. This new lipstick dresses lips with intense colors in a single application while moisturizing them. The texture is creamy and glides easily across the lips ensuring a velvety, semi-matte finish. I have lip swatches of Givenchy Le Rouge Liquide for you after the jump!

Availability

France Launch Date – Now at Sephora.fr | 9 April 2018 in stores

U.S. Launch Date – beginning April 2018 at SEPHORA.com

Givenchy Le Rouge Liquide 2018 Collection

101 Nude Cachemire

107 Nude Velours

202 Rose Flanelle

203 Rose Jersey

204 Fuchsia Angora

205 Corail Popeline

306 Orange Plumetis

308 Rouge Mohair

308 L’Interdit

410 Rouge Suedine

411 Framboise Charmeuse

412 Grenat Alpaga

